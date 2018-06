"Dammi la macchina per andare a comprare le sigarette" e picchia a calci la madre: arrestato 42enne disoccupato

Avrebbe preteso di utilizzare l'auto dell'anziana madre per andare a comprarsi le sigarette ma al rifiuto della donna, l'avrebbe presa a calci e schiaffi, mandandola in ospedale: i Carabinieri hanno arrestato un 42enne disoccupato di Castellana Grotte, con piccoli precedenti per droga. L'uomo, per gli investigatori, viveva sulle spalle della madre che avrebbe subito insulti e pestaggi quando non esaudiva le richieste del figlio.

La donna è finita in ospedale

La donna, esasperata, ha denunciato tutto ai Carabinieri: l'ultimo episodio è avvenuto pochi giorni fa quando, al rifiuto di concedere la vettura per acquistare le sigarette, il 46enne si sarebbe scagliato contro l'anziana, provocandole un trauma cervicale, colpendola con calci e schiaffi. I militari lo hanno bloccato poco dopo proprio nella vettura: con sé deteneva un coltello a serramanico di 8 cm. Dopo l'arresto, il 42enne è stato condotto nel carcere di bari, in attesa del processo,