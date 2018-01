Picchia il padre e rompe i mobili di casa: bloccato dalla polizia, in tasca pasticche di ecstasy

In manette un 22enne, arrestato con l'accusa di spaccio, lesioni aggravate e danneggiamento. Intervenuti per una lite in famiglia, gli agenti delle Volanti lo hanno trovato in possesso di 11 involucri contenenti droga