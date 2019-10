"Sei di Bitonto, te ne devi andare": ragazzino pestato dal branco a Palese, presi 5 giovanissimi

Avrebbero picchiato selvaggiamente un 15enne di Bitonto sul lungomare di Palese, provocandoli gravissime lesioni: cinque giovanissimi, sono stati arrestati dai Carabinieri dopo indagini avviate dalla Procura di Bari e da quella per i Minorenni, a seguito dell'episodio avvenuto l'11 giugno scorso sul lungomare di Palese. In manette sono finiti un 20enne, due 18enni, un 17enne e un 16enne.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 15enne di Bitonto si stava recando al mare, nella zona del 'Braccio' di Palese, assieme ad altri due amici quando, improvvisamente, vennero bloccati da 5 giovani del posto. Dapprima insultati per la loro provenienza bitontina, costretti poi a seguirli in una zona interna del quartiere. I tre malcapitati, cercarono a quel punto di fuggire nella direzione opposta al branco: il 15 enne, però, venne riacciuffato e colpito al volto da un pugno sferrato dal 20enne. Dì lì il pestaggio con altri calci che sarebbero stati assestati dagli altri componenti del gruppo provocando lesioni e ferite al 15enne.

La furia del branco si è placata solo grazie all'intervento di una signora che ha allertato i passanti, facendo allontanare gli aggressori. Le indagini delle due Procure hanno visto l'utilizzo di testimonianze ma anche di filmati catturati dalle telecamere di videosorveglianza della zona, consentendo di ricostruire quanto accaduto l'11 giugno scorso. I cinque sono accusati di concorso in violenza privata e lesioni, con le aggravanti di aver agito per futili motivi e con crudeltà. Per i tre maggiorenni si sono aperte le porte del carcere. I due minori arrestati, invece, sono stati associati in comunità di recupero.