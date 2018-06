Mattonelle dissestate e rotte nella pineta di San Francesco, i residenti: "Pericolose per runner e bambini"

Pavimentazione dissestata e "mattonelle sollevate dalle radici" oppure "rotte", "pericolose per chi fa footing e per i bambini": i residenti del quartiere San Girolamo segnalano lo stato della Pineta di San Francesco attraverso una foto pubblicata sulla bacheca Facebook del sindaco Antonio Decaro. Gli abitanti del quartiere si chiedono se siano attualmente "previsti lavori di ripristino della pavimentazione", ritenuta non sicura per chi la percorre quotidianamente.