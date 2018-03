Pineta San Luca a Japigia, il sopralluogo di Sos Città: "Ingresso aperto a tutti nonostante il cantiere"

"Il cantiere non è in sicurezza dato che l'area non è ben delimitata. L'ingresso è aperto a tutti e noi stessi abbiamo potuto constatare che all'interno il cantiere è ben vissuto sicuramente dai ragazzi della zona data la presenza di murales e scarti di cibo": è quanto denunciano i dirigenti di Sos Città, Danilo Cancellaro e Dino Tartarino, a seguito di un sopralluogo nella pineta di San luca a Japigia, dove sono in corso i lavori di realizzazione del parco.

"Basta prendere in giro i cittadini"

“Dieci giorni fa - affermano - l'assessore Galasso ci rispondeva che i lavori sono fermi per il necessario approviggionamento dei materiali, ma ci domandiamo come si possa avviare un cantiere senza nemmeno avere le materie prime necessarie? È evidente come si tratti di una mera promessa spot dal momento in cui l'intera zona è abbandonata dal Comune e dal municipio come dimostrano le buche per strada, gli ingombranti lasciati agli angoli dei marciapiedi, l'erba selvatica che cresce indisturbata". Per Tartarino “non si può continuare ancora a prendere in giro i cittadini di Japigia. Chiediamo a gran voce che innanzitutto il cantiere venga messo in sicurezza e chiuso per evitare che possa verificarsi qualche episodio tragico, ma soprattutto che assessore e sindaco diano le risposte dovute ai cittadini stanchi di essere presi in giro in una zona che necessita a 360° di attenzione e interventi”.