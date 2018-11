Sei nuovi alberi installati in alvaretti 'speciali' davanti al Castello, il Comune: "Nessuna ostilità sui pini"

Sei nuovi alberi sono stati piantati a ridosso del Castello Svevo di Bari: prosegue, dunque, il piano 'verde' di palazzo di Città con la piantumazione di nuovi esemplari in vari quartieri cittadini. Gli alberi davanti allo storico monumento della Città Vecchia sono stati installati in nuovi alvaretti speciali dotati di camera d'aria laterale e due muretti per indurre le radici dei pini ad interrarsi e a non danneggiare la pavimentazione superiore "Si tratta di un intervento sperimentale - spiegano dal Comune -. Da parte nostra non vi è nessuna ostilità sulla scelta dei pini e per questa ragione abbiamo voluto mantenere l'allineamento con la stessa tipologia di piante davanti al Castello"