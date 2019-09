VIDEO| Pioggia nei box e pozzanghere, la rabbia dei commercianti di Santa Scolastica: "Disagi denunciati da anni"

Acqua che gocciola dal soffitto nei box, con relativi danni per la merce esposta, tanto da costringere i commercianti a tirare giù le saracinesche. E ancora, pozzanghere lungo i percorsi interni al mercato e clienti in fuga. E' la situazione che si ripresenta puntualmente, in occasione di ogni pioggia, nel mercato di Santa Scolastica.

A denunciare, ancora una volta, gli ormai noti disagi, è il rappresentante di Anva Confesercenti Bari, Francesco Milella. “Come puntualmente avviene ogni volta che piove, la situazione è assolutamente intollerabile - sottolinea Milella diffondendo un video girato questa mattina all'interno del mercato - L’acqua penetra nei box dall’alto, nel mio e in alcuni altri addirittura dalle fondamenta, con danni pesanti sia alla merce, sia alle nostre economie, visto che i clienti scappano via”. “Sono anni – aggiunge Milella – che denuncio personalmente questo grave disagio agli assessori Palone e Galasso. Nonostante si siano entrambi dimostrati disponibili, ad oggi non abbiamo ricevuto nessuno convocazione per discutere di come far fronte al problema. Speriamo possano arrivare presto risposte e soluzioni concrete”.