Pioggia in città, grandine in provincia: lunedì all'insegna del maltempo

Pioggia più o meno forte - a seconda delle zone - sulla città, grandinate in alcune zone dell'entroterra, ed in particolare nel sud-est barese. Grossi chicchi di ghiaccio che si sono abbattuti su Palo, Adelfia, Turi, Putignano, Sannicandro, Casamassima, con conseguenti timori per i possibili danni provocati alle colture nelle campagne.

Dopo un fine settimana afoso, la settimana si apre dunque all'insegna del maltempo. Insieme ai rovesci arriva anche il fresco, con temperature che potranno scendere di alcuni gradi rispetto ai giorni scorsi. Gli effetti della perturbazione che sta toccando il nostro territorio dovrebbero esaurirsi già questa sera , mentre nei prossimi giorni tornerà il sereno, con temperature massime che però non dovrebbero superare i trenta gradi.