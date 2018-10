Infiltrazioni d'acqua nella scuola: operai al lavoro alla 'Mazzini Modugno'

'Piove' nei locali della scuola d'infanzia 'Mazzini Modugno'. In mattinata l'assessore ai Lavori Pubblici Galasso si è recato nella struttura per verificare le cause del fenomeno, registrato in seguito alle piogge delle ultime ore.

Grazie al vigente accordo quadro sulla manutenzione degli impianti, in queste ore gli operai sono già intervenuti per modificare il sistema di raccolta delle acque collocando nuovi pozzetti di raccolta più efficaci e installando un doppio sistema di pompe che permetta di intercettare l’acqua piovana e smistarla adeguatamente nella rete di fogna bianca del complesso scolastico. Gli interventi proseguiranno senza interruzione fino al completamento delle lavorazioni, senza interferire con le attività scolastiche.

Nel frattempo l’acqua accumulatasi è stata aspirata e nelle prossime ore, al fine di prevenire il ripetersi del fenomeno, saranno installate delle pompe temporanee necessarie a garantire l’esecuzione dei lavori e la regolare attività didattica.