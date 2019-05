Dopo la 'tregua' torna la pioggia su Bari e provincia: in arrivo nuova ondata di maltempo

Una 'tregua' di due-tre giorni per poi ritornare alla strana normalità di una primavera piovosa e poco adatta alle uscite fuori porta: non sono positive le previsioni per i prossimi giorni su Bari e provincia. Se per sabato il tempo dovrebbe mantenersi sul sereno o poco nuvoloso, la giornata di domani sarà caratterizzata da maltempo, pioggia e cielo coperto. La tendenza dovrebbe proseguire anche per lunedì, con rovesci sparsi in mattinata e nel pomeriggio. Miglioramenti, invece, sono attesi dalla giornata di martedì. Le temperature, ad eccezione di un calo previsto per domani, vedranno valori massimi oltre i 20 gradi e le minime non scendere sotto gli 11-12.