Abbonamenti abusivi alla tv a pagamento, blitz in Italia e in Europa: scattano gli arresti, centrale anche a Bari

C'era anche una centrale operativa a Bari tra quelle individuate in Italia dalla Guardia di Finanza che ha smantellato, in un'operazione svoltasi in vari Paesi europei, la piattaforma Xtream Codes, un vero e proprio 'hub' per la trasmissione di flussi audiovisivi, eventi sportivi e non solo in maniera abusiva, utilizzando illegalmente le immagini delle emittenti televisive a pagamento. Otto gli Ordini europei di indagine emessi dalla Procura di Napoli tramite Eurojust, eseguiti in numerosi Paesi europei, tra cui Germania, Francia, Olanda, Bulgaria e Grecia.

Le basi individuate in Italia erano localizzate in Puglia, Campania, Sicilia, Calabria, Veneto e Lombardia. Oscurati anche 700mila contatti utente, 80 siti internet e 183 server. I clienti pagavano 12 per vedere sport, film e gran parte dei principali canali in circolazione, nazionali e internazionali.