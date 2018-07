Non si ferma all'alt, scatta l'inseguimento a Japigia: arrestato 44enne, aveva pistola pronta per sparare

Fermato dopo un inseguimento per le strade di Japigia e trovato in possesso di una pistola pronta a fare fuoco: i Carabinieri hanno così arrestato un pregiudicato 44enne a Bari. L'uomo era a bordo di una moto su via Caldarola quando è stato notato dai militari che gli hanno intimato l'alt. Il pregiudicato, anziché fermarsi, ha accelerato tentando la fuga. Di lì è cominciato un inseguimento terminato su via Eraclide quando l'uomo ha urtato la pattuglia dei Carabinieri che lo attendeva alla fine della stradina. Bloccato e perquisito, è stato trovato in possesso di una pistola Beretta calibro 6.35 con 4 cartucce nel caricatore. Una di queste era in canna, pronta per essere esplosa. La pistola è risultata rubata nel 2014 a Torino: sarà sottoposta d accertamenti tecnici per stabilire se sia stata utilizzata per episodi criminosi. Il 44enne è stato quindi arrestato: dovrà rispondere di porto illegale di arma da fuoco, ricettazione, e danneggiamento di mezzo militare.