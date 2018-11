In auto con la pistola pronta per sparare: arrestato 21enne, complice in fuga

Era pronta all'uso la pistola sequestrata dai Carabinieri, questa notte, nel corso di alcuni controlli in corso Italia, nel centro di Bari: un 21enne di Ceglie del Campo è stato arrestato per porto illegale d'arma clandestina e munizionamento. Il giovane era a bordo di un'auto con un complice quando è sopraggiunta una pattuglia dell'Arma: i due sono scesi dall'auto per tentare la fuga, riuscita ad uno di loro. Quest'ultimo ha poi lanciato per terra una pistola semiautomatica Beretta modello 34 con matricola abrasa, sei colpi nel serbatoio ed in ottimo stato di conservazione.

Rinvenuti passamontagna e guanti in un sottoscala

I militari sono riusciti ad accertare che il complice fuggito era entrato in un portone di corso Italia dove, in un sottoscala, sono stati rinvenuti 4 passamontagna, un paio di guanti ed una bomboletta lubrificante per armi, il tutto sequestrato. Il 21enne è stato quindi condotto nel carcere di Bari.