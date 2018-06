Nascondeva nella cantinola una pistola modificata e decine di proiettili: a Carbonara pregiudicato in manette

In casa nascondeva una pistola clandestina con matricola abrasa, modificata per essere più pericolosa: la Squadra Mobile ha arrestato, a Carbonara, il 35enne Paolo Abbrescia, pregiudicato e disoccupato. Nella cantinola della sua abitazione, nel corso di alcuni controlli, è stata rinvenuta l'arma, nascosta all'interno di un'intercapedine di un muro, coperto da un mobile. La pistola era conservata in una busta di cellophane: accanto vi erano anche 36 proiettili calibro nove. Il tutto è stato sequestrato e sarà sottoposto ad accertamenti tecnici da parte della Squadra Mobile. L'uomo, scarcerato a febbraio scorso dopo alcuni anni di detenzione, è finito ai domiciliari.