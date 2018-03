Nascondeva droga e armi in casa: arrestato pregiudicato di Carrassi

Nascondeva in casa droga, già suddivisa in dosi e un arma. Sono scattate così le manette per un pregiudicato 55enne residente nel quartiere Carrassi di Bari. L'uomo, uscito da pochi mesi dal carcere, era stato fermato per un controllo dai carabinieri in via Carnia. Davanti ai militari si era mostrato nervoso, da qui la scelta di perquisire la sua abitazione, dove è stato poi ritrovato il materiale illecito

Droga e armi in casa

Nell'abitazione del 55enne sono stati sequestrati 11 grammi di hashish e due grammi di marijuana, dalle quali si potevano recuperare, rispettivamente, 72 e otto dosi da spacciare. L'uomo aveva poi nascosto in un'intercapedine del bagno una pistola Colt calibro 32, con otto proiettili nel caricatore. L'arma sarà ora sottoposta ad accertamenti balistici per capire se sia stata utilizzata per compiere altri reati.

Il pregiudicato è stato così arrestato e posto ai domiciliari. Dovrà rispondere di detenzione illegale di arma comune da sparo e relativo munizionamento, oltre a detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.