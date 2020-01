Droga e una pistola pronta a sparare nascosti nella scarpiera di casa: in manette una 49enne incensurata

In casa teneva nascosti armi e droga: finisce così agli arresti una 49enne, incensurata, fermata dopo un controllo dei carabinieri che ha visto anche l'ausilio dell'unità cinofila antidroga del Nucleo di Modugno. All'interno di una scarpiera sono stati trovati 12 involucri in cellophane contenenti complessivamente 156 grammi di cocaina; 10 compresse di ecstasy; un involucro contenente 28 grammi di mannite - usata come sostanza da taglio - 3 bilancini elettronici ed una pistola Bernardelli cal. 7,65 completa di 8 cartucce nel serbatoio, risultata provento di furto avvenuto nei giorni scorsi in Bari. La donna è stata portata in carcere a Trani, in attesa di giudizio.