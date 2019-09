Pistola giocattolo modificata, marijuana e hashish in casa: arrestato studente universitario 19enne

Un vero e proprio 'bazar' della droga è stato scoperto, assieme a una pistola giocattolo modificata corredata da munizioni, in un'abitazione di uno studente universitario 19enne a Mola di Bari. I Carabinieri, nel corso di alcuni controlli in città, avevano notato un continuo via vai di persone nelle vicinanze della palazzina. Al momento della perquisizione, il giovane avrebbe cercato di prendere tempo dicendo che aveva impegni di studio: all'interno dell'appartamento, però, sono stati trovati 2 panetti di hashish, 2 piante di marijuana, varie dosi di droga pronte per la vendita, del peso complessivo di 165 grammi assieme a 2 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

I militari inoltre hanno rinvenuto una pistola a salve calibro 8 modello Walter PPK modificata, priva di tappo rosso e 17 cartucce calibro 8., nonché la somma contante di 1600 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio. Al termine della perquisizione lo studente è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari.