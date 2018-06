Pistola modificata, proiettili e droga nascosti in casa: giovane incensurato arrestato a Bari vecchia

In casa, nell'armadio della camera da letto, aveva una pistola clandestina con 8 proiettili. In cucina, invece, varie dosi di droga pronte per lo spazio: la Squadra Mobile ha arrestato, a Bari vecchia, Roberto Ortalizio, 27enne incensurato. Gli agenti hanno perquisito la sua abitazione rinvenendo l'arma con matricola abrasa e modificata per aumentarne la capacità offensiva.

Lo stupefacente, invece, era in alcuni mobili: sequestrato mezzo kg di hashish in stecche e 9 involucri di cellophane contenenti cocaina, per il peso complessivo di 10 grammi. Rinvenuto anche materiale per il confezionamento delle dosi, un bilancino di precisione, numerose bustine, una matassina di nastro adesivo e alcune paia di guanti in lattice. Il 27enne arrestato dovrà rispondere di detenzione di pistola clandestina e di munizionamento illegalmente detenuto, nonché di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.