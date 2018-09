In giro per Madonnella con una pistola nascosta, ma trova una pattuglia in borghese: arrestato 33enne

Camminava per strada con una pistola nei pantaloni, ma il suo fare guardingo lo ha tradito. Finisce in manette un 33enne con precedenti, fermato martedì mattina da una pattuglia in servizio nel quartiere Madonnella di Bari. L'arresto è avvenuto nello stesso giorno della sparatoria che si è poi verificata in serata sempre in quel rione, con il ferimento di un 28enne.

L'uomo camminava con fare circospetto in via Giandomenico Petroni, quando i militari in borghese lo hanno sottoposto a controllo, durante il quale ha manifestato evidenti segnali di nervosismo e insofferenza. I carabinieri hanno così scoperto l'arma - una pistola semiautomatica marca Pietro Beretta, calibro 7,65 con matricola abrasa - con sei proiettili nel caricatore.

L'arma sarà sottoposta ad accertamenti balistici, per scoprire se è stata utilizzata di recente in fatti di sangue. Il 33enne è stato portato in carcere, con l'accusa di detenzione e porto illegale di arma clandestina e relativo munizionamento.