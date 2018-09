Pistola pronta a sparare e proiettili nascosti nel giardino: blitz nelle case popolari di via Caldarola

La Squadra Mobile di Bari ha effettuato un blitz, questa mattina, nelle case popolari di via Caldarola, di fronte al mercato coperto: gli agenti hanno rinvenuto una pistola semiautomatica clandestina calibro 7.62, perfettamente funzionante, sei cartucce calibro 44 magnum e altre 10 cartucce 308 special tutte per revolver. L'arma e le munizioni sono state trovate nel giardinetto. In particolare, la pistola, avvolta da stracci e buste, era già pronta per l'uso, munita di caricatore con 6 cartucce.

Scoperte anche dosi di droga

In aggiunta alle armi, in una cassetta delle lettere è stato rinvenuto, grazie all'utilizzo di un'unità cinofila, un bilancino di previsione con circa 200 bustine per il confezionamento di stupefacenti. Il tutto era assieme a 3 grammi di marijuana e 1,5 di hashish. Oltre alla Mobile, sono intervenuti anche alcuni agenti della Polizia Locale per accertamenti riguardanti il ritrovamento di costruzioni abusive.