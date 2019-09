Pane e Pomodoro, in acqua spunta una pistola: sequestrata

Una pistola è stata rinvenuta in mattinata vicino ai pontili del lido comunale di Pane e Pomodoro. Si tratta di una Beretta 98 calibro 9mm, trovata dalla Polizia locale in acqua. nell'arma non era presente il caricatore.

La Beretta è stata sequestrata ed è a disposizione dell'Autorità giudiziaria per gli accertamenti tecnici.