Pitbull senza guinzaglio semina il panico in pizzeria: si avventa contro cagnolino e lo uccide

Momenti di paura giovedì sera a Japigia, dove un pitbull che si aggirava senza guinzaglio in strada è entrato in una pizzeria, avventandosi contro un cagnolino e uccidendolo. E' accaduto intorno alle 21 in via delle Forze Armate.

Secondo una prima ricostruzione, il cane di grossa taglia - probabilmente dopo essere sfuggito al controllo del padrone - sarebbe entrato nel locale scagliandosi contro uno Yorkshire - secondo quanto si è appreso, si tratterebbe del cagnolino dello stesso titolare del locale - azzannandolo, sotto gli occhi terrorizzati dei clienti.

Sul posto sono intervenute pattuglie della Polizia locale insieme alla polizia di Stato. Gli agenti hanno dovuto placare gli animi, riportando la calma dopo i momenti di tensione seguiti all'episodio. Il proprietario del pitbull è stato denunciato dalla Polizia locale mentre il cane è stato messo in quarantena ed affidato al proprietario su disposizione della Asl Veterinaria.