Più verde, nuove giostrine e un'area per i cani: procedono i lavori nel giardino di via Carrante

Proseguono i lavori per la riqualificazione del giardino di via Carrante, a Poggiofranco. L'area verde di circa 4.300 metri quadrati dovrebbe essere pronta per la prossima primavera. In mattinata l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso ha effettuato un sopralluogo con il presidente del Municipio II Andrea Dammacco. 350mila l'importo complessivo degli interventi.

Il punto sui lavori

Al momento sono in fase di completamento le piantumazioni degli ultimi arbusti e le lavorazioni di finitura degli impianti, in particolare quello di irrigazione. Negli spazi riservati ai giochi per bambini saranno montate delle pavimentazioni antitrauma con una decorazione colorata che richiamano i giochi di una volta (campana e minibocce). Sanno montati 25 nuovi pali di illuminazione a led e venti panchine, cui si aggiungeranno le sedute disponibili sui muretti a secco (con altezza di circa 45 centimetri), in via di completamento, che definiranno i vari percorsi e le diverse aree previste. Saranno cinque, infatti, le zone attrezzate, il 70% delle quali sarà a verde, mentre il restante 30% sarà caratterizzato da percorsi ciclopedonali e attrezzature ludiche: un’area per lo sgambamento dei cani, divisa in due spazi riservati ad animali di piccola e grossa taglia; una naturalistico/agreste; un’area arena pavimentata utilizzabile per eventi ludici e didattici; una zona ludica con pavimentazione antitrauma decorata; un’area dedicata agli orti didattici. Il nuovo giardino sarà privo di barriere architettoniche per consentire l'accesso anche alle utenze deboli.

"Lavori completati entro la fine di febbraio"

“I tempi previsti per la realizzazione del giardino stanno rispettando il cronoprogramma dei lavori - ha commentato Giuseppe Galasso -. L’area ospitava già diverse tipologie di alberi ad alto fusto ma abbiamo voluto arricchirla con altri 40 esemplari e più di 600 piantine che faranno da contorno e delimiteranno gli spazi. Gli interventi saranno completati entro la fine di febbraio, quindi la previsione di consegnarlo entro la prossima primavera sarà ampiamente rispettata. Sono state anche eseguite le predisposizioni per l’impianto di videosorveglianza, non previsto nel progetto originario poiché risalente ad alcuni anni fa, le cui telecamere saranno installate con un successivo appalto di implementazione del sistema di videosorveglianza cittadino, senza richiedere l’esecuzione di scavi o altre lavorazioni invasive o distruttive delle opere eseguite”. “Sono quasi terminati i lavori che consegneranno al quartiere un grande giardino completamente riqualificato - ha dichiarato Andrea Dammacco - che comprende anche uno spazio ludico didattico all’interno di un’area verde che, alla fine del cantiere, conterà un numero molto maggiore di alberi e arbusti, in linea con ciò che l’amministrazione sta facendo per incrementare il verde in tutta la città. Sarà un giardino pensato per tutte le fasce d’età, dove anche i proprietari di cani potranno trovare uno spazio, probabilmente il più grande della città, riservato esclusivamente ai loro amici a quattro zampe”.