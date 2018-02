Tredici playground nei quartieri della città: sì al finanziamento da due milioni

In arrivo due milioni di euro per realizzare a Bari 13 tra playground e aree sportive diffuse su tutto il territorio cittadino, partendo dalle periferie. La somma sarà messa a disposizione del Comune nell'ambito del bando per il Credito Sportivo 2017. Il progetto consentirà di riqualificare aree pubbliche con destinazione a verde e aree comunali di pertinenza di scuole e parrocchie, installando arredi e attrezzi a servizio dei playground. A questi nuovi spazi dedicati allo sport si aggiungono gli interventi già completati, come il campo da calcio a 7 nel nuovo giardino di via Troisi a Japigia, e quelli finanziati e inseriti nel Piano triennale delle opere pubbliche per il 2018, tra cui il campo da basket nel giardino di via Suglia, gli attrezzi per il parkour nel parco che sorgerà nell’area ex Gasometro, il campo da basket, lo skatepark e il percorso per i runner nel parco che sorgerà nella ex Rossani, il segnachilometri sull’intera lunghezza del lungomare cittadino e lo skatepark in viale Gandhi.

Petruzzelli: "Bari palestra a cielo aperto"

"Stiamo lavorando per trasformare la nostra città in una palestra a cielo aperto per creare le condizioni che permettano ai baresi di poter accedere gratuitamente alla pratica di tutti gli sport - afferma l'assessore cittadino allo Sport, Pietro Petruzzelli - Fare sport in maniera diffusa e non competitiva è la maniera migliore per tenere allenato il proprio corpo e prevenire tantissime patologie mediche e problemi di salute".

Il nostro obiettivo principale è quello di consentire a tutti di praticare attività sportive, dai bambini agli anziani, e di combattere lo stile di vita sedentario che troppo spesso sfocia anche nell’obesità. Sta per partire la progettazione esecutiva con lavori che inizieranno già quest'anno, speriamo dopo l'estate, per questo abbiamo scelto di procedere con una gara unica per la realizzazione di tutti i 13 interventi".

Tutti i progetti nel dettaglio

Viale delle Regioni - San Paolo: realizzazione di nuovo campo da calcetto in erba sintetica, illuminazione con sistema di accensione temporizzata, reti di protezione, sistemazione del viale di accesso e area a verde perimetrale.

Parco Giovanni Paolo II - San Paolo: installazione di struttura con canestro esternamente la pista di pattinaggio, segnatura di metà campo da basket sulla pista da pattinaggio.

Pineta San Francesco - San Girolamo: adeguamento della pista da pattinaggio per hockey su pattini, segnatura delle aree, ristrutturazione e messa in sicurezza dei gradoni per spettatori, installazione di struttura prefabbricata da destinare a deposito attrezzature hockey.

Parco 2 Giugno - San Pasquale: rifacimento del manto del campo da basket, sostituzione dei canestri esistenti con modelli con tabelloni a sbalzo, protezione in rete posteriore ai canestri, realizzazione di nuovo campo adiacente per minibasket, dotazione di illuminazione con accensione temporizzata, rifacimento del percorso di accesso, installazione di attrezzatura per attività a corpo libero, pavimentazione antitrauma, realizzazione di percorso di accesso all’area, rifacimento del campo da bocce con sostituzione del manto in erba sintetica, realizzazione di copertura mobile per i campi da bocce, installazione di strutture prefabbricate per sede società sportiva e deposito attrezzatura da gioco.

Campo pluridisciplinare I.C. “Verga” - Japigia: rifacimento del manto superficiale del campo con segnatura per il gioco calcetto e pallavolo, impianto per accensione temporizzata, realizzazione di sistema di accesso dall’esterno oltre, installazione di sedute in legno su muretto perimetrale esistente.

Via Mimmo Conenna - Sant’Anna: realizzazione di nuovo campo da basket con canestri a sbalzo, sistema di illuminazione con accensione temporizzata, realizzazione dei viali di accesso, sistemazione a verde area circostante il campo.

Ponte Adriatico (sotto ponte) - Libertà: realizzazione di pavimentazione per il gioco del basket con canestri collegati ai pilastri del ponte, illuminazione con accensione temporizzata, posa di elementi e pista da skate, recinzioni di protezione.

Largo Monsignor Magrassi - Catino: realizzazione area ludica per bambini con pavimentazione antitrauma, fornitura di altalena, 2 giochi a molla, un dondolo a bilico, una giostra rotante e una struttura giochi di piccole dimensioni scenografica con scivoli con accesso per bambini con disabilità, illuminazione notturna permanente, realizzazione di viali e percorsi pavimentati, installazione di panchine e sistemazione a verde dell’area di 2500 mq.

Piazza Diaz - Madonnella: installazione di nuove sedute, installazione di 4 tavoli con segnatura di giochi da tavolo tipo scacchi, backgammon, dama ecc, nuove panchine, installazione di tavolo da ping pong in cemento per uso esterno con rete metallica.

Giardini Chiara Lubich - Carrassi: installazione di nuove sedute, installazione di 4 tavoli con segnatura di giochi da tavolo tipo scacchi, backgammon, dama ecc, nuove panchine, installazione di tavolo da ping pong in cemento per uso esterno con rete metallica.

Green mission - Santa Rita: rifacimento dello strato superficiale del campo da calcetto in erba sintetica, illuminazione con sistema di accensione temporizzata, reti di protezione, sistemazione del viale di accesso, e area a verde perimetrale.

Parco degli Aquiloni - Picone: installazione di nuove sedute, installazione di 4 tavoli con segnatura di giochi da tavolo tipo scacchi, backgammon, dama ecc, nuove panchine, installazione di tavolo da ping pong in cemento per uso esterno con rete metallica.

Via Minervino - Palese: realizzazione di nuovo campo pluridisciplinare da basket e pallavolo con canestri a sbalzo, realizzazione di rete di protezione per il campo, sistema di illuminazione con accensione temporizzata, realizzazione dei viali di accesso, sistemazione a verde area di 6500 mq.