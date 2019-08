Proseguono i lavori per la nuova piazzetta dei Papi: quasi ultimati gli interventi sui sottoservizi

Gli interventi per la rete dei sottoservizi, che comprende allacci elettrici, cavi per videosorveglianza e illuminazione e il sistema di raccolta delle acque, sono quasi terminati. A fare il punto sui lavori per la riqualificazione di Piazzetta dei Papi, a Poggiofranco, è l'assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso.

"Cantiere chiuso entro la fine dell'anno"

"I lavori procedono in maniera abbastanza spedita, tanto che prevediamo di riuscire a chiudere il cantiere entro la fine dell’anno - ha dichiarato Galasso dopo un sopralluogo effettuato nei giorni scorsi -. Stiamo per perfezionare anche un lavoro aggiuntivo, già inserito nel vigente piano triennale delle opere pubbliche, per ulteriori 120mila euro che ci permetteranno di completare la piazza in tutte le sue parti, con arredi completamente rinnovati. Al termine degli interventi arbusti, piante e porzioni di prato saranno inseriti attraverso dei lavori complementari, in modo da rendere più bello e vivibile questo spazio pubblico nel cuore di Poggiofranco".

Le aree per bambini e anziani

Nella nuova piazza - spiega ancora Galasso - sono previste due diverse aree per i frequentatori abituali: una zona per le persone più anziane, che avranno a disposizione tavoli e sedute al di sotto dei tre gazebo esistenti, che verranno rinnovati con nuovi teli di copertura in sostituzione dei vecchi, e l’altra dedicata ai più piccoli con nuovi giochi collocati su una nuova pavimentazione antitrauma. "Nel centro di uno dei lati più lunghi che delimitano la piazza, l’impresa appaltatrice sta predisponendo gli allacci per il montaggio di un chiosco dotato di servizi igienici, per il quale abbiamo già ricevuto una richiesta di stabilizzazione da parte del commerciante ambulante titolare della concessione allocata in zona. Sarà completamente rimodernato anche l’impianto di illuminazione e predisposto il sistema per la videosorveglianza, le cui telecamere saranno installate nell’ambito dell’accordo quadro che prevede, a partire da settembre, il montaggio di 100 nuovi apparecchi in città. I vecchi arredi smontati, invece, saranno rigenerati dalla Multiservizi e ricollocati in altre aree verdi di Bari per sostituire i pezzi danneggiati o rendere più confortevoli altri giardini della città".

Gli interventi sull'illuminazione

"Anche la pubblica illuminazione della strada che circonda la piazza sarà interamente rinnovata con un appalto dal 400mila euro, già in gara, grazie al quale doteremo la sede stradale, i marciapiedi circostanti e via Concilio Vaticano di nuovi luci a led, più potenti ed efficienti di quelle attuali, eliminando definitivamente il problema delle zone d’ombra sotto gli alberi, dove la luce non riusciva a filtrare a causa delle folte chiome. Con questi lavori, coordinati fra di loro, conferiremo a tutta l’area circostante piazzetta dei Papi un aspetto decisamente più gradevole e un ambiente più sicuro, ponendo fine a una attesa ultradecennale dei residenti della zona".