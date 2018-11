Poggiofranco, lo scivolo per disabili utilizzato per l'inversione di marcia

Lo scivolo per disabili posizionato al centro del marciapiede diventa il passaggio per gli automobilisti impegnati nell'inversione di marcia. La segnalazione arriva da via Mitolo, Poggiofranco: a denunciare la situazione è l'associazione Sos Città.

Inciviltà e pericolo

"La segnalazione di Sos Città - spiega l'associazione in una nota - viene da un giovane residente stanco di dover assistere quotidianamente, nonostante abbia più volte denunciato alle autorità competenti la violazione, della mancanza di rispetto da parte di numerosi automobilisti che con le loro autovetture tagliano la strada ai pedoni e hanno finito per crepare l’asfalto dello scivolo che oggi appare infatti sconnesso da buche, dossi e pietroline, difficilmente evitabili da chi si muove a piedi e con disabilità, considerando che per una persona in carrozzina un dislivello di un paio di centimetri rusulta già un ostacolo, ma facilmente trascurabile da chi su uno scooter o un’autovettura preferisce azzardare una manovra vietata dal codice della strada e dal buon senso, piuttosto che proseguire per qualche decina di metri verso il più vicino svincolo di svolta sulla strada".

La richiesta di interventi

"Chiediamo - scrivono dall'associazione - un intervento del Municipio affinché risolva le condizioni della strada che hanno portato un certo numero di automobilisti a violare il codice stradale e proceda ad una risistemazione della viabilità, ma sopratutto che tuteli la mobilità dei pedoni, anche disabili, ai quali è stato sottratto uno scivolo di attraversamento arbitrariamente. A tal proposito Sos Città propone l’installazione sull’attraversamento pedonale degli archetti parapedonali che consentano l’utilizzo dello scivolo solo a chi di diritto, impedendo lo svincolo agli automobilisti alla stessa stregua di quanto accade in viale Unità d'Italia, nonché, se necessario, l’apertura su via Mitolo di uno svincolo per l’inversione di marcia apposito per le automobili, in piena regola con la sicurezza di tutti, pedoni e automobilisti".