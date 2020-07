Si illumina il giardino Amprino, nuove luci per l'area verde a Poggiofranco

Arrivano le luci nel giardino Amprino, in stradella del Caffè, a Poggiofranco. Un intervento realizzato nell'ambito dell’appalto da un milione assegnato al Municipio II (come per tutti i Municipi). Realizzato circa quarant'anni fa, a partire dal gesto di alcuni cittadini che cominciarono autonomamente a piantare alberi, il giardinetto era stato finora sempre sprovvisto di illuminazione. Il nuovo impianto è stato attivato ieri, alla presenza del sindaco Decaro, dell'assessore Galasso, del presidente del Municipio II Smaldone, insieme a consiglieri municipali e cittadini della zona. Nell'area sono stati installati corpi illuminanti a led, su pali di un'altezza di circa 3 metri, e quindi più bassi di quelli solitamente utilizzati, per evitare - come spiegato da Galasso - 'l'effetto ombra' delle chiome degli alberi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(Foto Fb Gianlucio Smaldone)