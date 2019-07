Pasticche di ecstasy con il volto di Dart Fener, hashish e cocaina in casa: arrestata insospettabile 21enne

Pasticche di Mdma con il volto di Dart Fener, il noto 'malvagio' della saga di Star Wars, ma anche simili al una nota marca d'abbigliamento o, ancora, del tutto somiglianti a una scheda micro-sim per smartphone: gli agenti della Squadra Mobile di Bari hanno sequestrato, in un appartamento di Poggiofranco, 1500 pasticche di ecstasy. In manette è finita una giovane incensurata di 21 anni, Simona Serra, ritenuta responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Oltre 1500 pasticche di ecstasy

La droga, assieme a dosi di cocaina, eroina e hashish, è stata rinvenuta dopo una perquisizione tra gli effetti personali della ragazza. In particolare, le pasticche di ecstasy avrebbero fruttato, se vendute, circa 15mila euro. Gli inquirenti non escludono che la ragazza, incensurata ed insospettabile, insieme ad altri complici fosse impegnata nella cessione delle pasticche nei locali della movida a Bari e in provincia. La 21enne, dopo l'arresto, è stata collocata ai domiciliari.