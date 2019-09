"Gravina è sporca, negozi chiusi presto": polemica per i giudizi negativi su Tripadvisor. Interviene il sindaco

"Il centro storico è sporco.,escrementi di cani ovunque, nessun negozio aperto dalle ore 13 alle 15.30". "Non c'è quasi niente da vedere. Turismo zero!". E ancora: "Potrebbe essere uno dei borghi più belli d'Italia invece è fatiscente, sporca e le attrazioni turistiche come le gravine non sono affatto valorizzate". Sono le recensioni - alcune apparse anche alcuni giorni fa - più negative sulla città di Gravina sul portale Tripadvisor. Alcune risalgono anche al 2016, ma negli scorsi giorni sono state al centro di una forte polemica nel comune barese, intesa principalmente ad attaccare l'amministrazione guidata da Alesio Valente.

La polemica sulle recensioni negative

Non solo da parte dei consiglieri di opposizione, ma anche dei residenti, che attraverso i social hanno fatto da cassa di risonanza di un borgo che per la sua vicinanza a Matera potrebbe godere anche del turismo 'di riflesso' della Capitale della cultura 2019, ma che invece non ha convinto tutti. Per la precisione 13 persone: a tanto ammontano i giudizi negativi apparsi sui social; un numero tutto sommato risicato rispetto al totale (335, di cui 152 giudicate 'eccellente',104 'molto buono' e 28 'nella media') e che il primo cittadino ha usato per replicare ai detrattori.

La replica di Valente: "Vogliono gettare fango sull'amministrazione"

Il primo cittadino ha scelto i social per rispondere a chi sosteneva che la sua amministrazione stesse facendo poco per valorizzare il turismo nel comune. "si continua a far leva solo su quelle 13 - scrive - facendole girare su fb, elevandole a verità assoluta ed a strumento di critica all’amministrazione comunale, fino a trasformarle in caso oggi finito addirittura sui giornali. Il risultato? Un bel po’ di fango gettato su tutta Gravina e su tanta gente che lavora per renderla migliore ed attrattiva".

Non nasconde però la presenza di problemi: "Problemi, disservizi, criticità? - prosegue il post - Esistono, non vengono negati. Ma niente può giustificare questo autolesionismo: al solito, tra mille positività si esaltano poche negatività. Come adesso, quando su 334 recensioni si sceglie di privilegiare le 13 negative...".