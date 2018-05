Detenuta aggredisce agenti di polizia penitenziaria, la denuncia dell'Ugl: "Situazione sempre più difficile"

Ricoverata nel padiglione carcerario del Policlinico, dove era in cura, detenuta aggredisce tre agenti di polizia penitenziaria donne. L'episodio, secondo quanto riferito dal sindacato PolPen Ugl in una nota, è avvenuto venerdì pomeriggio nell'ospedale barese.

La detenuta, una 26enne del Nepal, senza alcune ragione si sarebbe scagliata contro le tre donne in servizio graffiandole e prendendole a morsi. Le agenti sono state visitate e medicate presso il Pronto soccorso dello stesso ospedale.

Ma l'episodio, sottolinea l'Ugl, è sintomatico delle condizioni in cui quotidianamente operano gli agenti di polizia penitenziaria. "Come Sindacato - afferma il Sindacalista dell’Ugl Polizia Penitenziaria Giovanni Falco - non accettiamo più che accadono situazioni simili". "Abbiamo sempre denunciato le difficili condizioni in cui viviamo, non possiamo più accettare ulteriori carichi di lavoro. Esprimiamo massima solidarietà ai tre Agenti aggrediti, con la speranza che le Autorità di competenza prendano atto dell’emergenza personale che sta coinvolgendo tutti gli Istituti Penitenziari".