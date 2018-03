Al Policlinico per l'8 marzo una giornata dedicata alla prevenzione del fibroma uterino

Una giornata dedicata alla ginecologia e alla prevenzione, con un focus speciale sui fibromi uterini. Anche il Policlinico di Bari aderisce aderisce all’iniziativa promossa da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, con il patrocinio della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia, in programma l’8 marzo 2018, in occasione della Festa della Donna.

Si tratta di un (H) Open day dedicato alla ginecologia: gli ospedali del nuovo network Bollini Rosa - premiati a Roma lo scorso dicembre, tra cui anche il Policlinico di Bari, e aderenti al progetto - offriranno gratuitamente alla popolazione femminile servizi clinico-diagnostici e informativi come consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali divulgativi.

Obiettivo della giornata sarà migliorare la consapevolezza e il livello di attenzione delle donne in ambito ginecologico e in particolare verso i fibromi uterini, tra le patologie ginecologiche benigne più diffuse che colpisce circa 3 milioni di donne nel nostro Paese. Spesso sono diagnosticati nel corso di controlli di routine e in circa la metà dei casi sono asintomatici. Nel restante 50% dei casi sono però responsabili di manifestazioni anche importanti che incidono negativamente sulla qualità della vita delle donne.

In occasione dell’(H)-Open day sarà distribuita una pubblicazione dedicata proprio ai fibromi uterini, una breve guida per informarsi e capire cosa fare, già scaricabile gratuitamente dal sito di Onda (www.ondaosservatorio.it). I servizi offerti dagli ospedali sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su orari e modalità di prenotazione.

Per info e prenotazioni al Policlinico chiamare telefonicamente il numero 080.5593189 dalle ore 12.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì a patire dal 26 febbraio 2018. Prenotazione obbligatoria.