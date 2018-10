"Finestre rotte e stanze affollate" nel padiglione Chini del Policlinico di Bari, la denuncia di Sos Città

Pochi infermieri di turno per i 20 pazienti ricoverati in Dermatologia e Reumatologia del padiglione Chini nel Policlinico di Bari, ma anche "bagni piccoli", "finestre rotte e chiuse con nastro adesivo" e "farmaci accatastati ovunque": è quanto afferma l'associazione Sos Città che ha effettuato un sopralluogo nella struttura. Il presidente Danilo Cancellaro, nell'analizzare la visita effettuata nei reparti, aggiunge che "durante le urgenze la capienza dei ricoverati sfora e i pazienti sono costretti ad essere assistiti su barelle, non su letti, in stanze anguste e affollate, senza un bagno in camera (presente solo in corridoio, comune a tutti)".

Per Cancellaro "nel reparto di degenza unica nel Padiglione Chini presso il Policlinico di Bari risultano ridotti a 9 infermieri e 1 coordinatore in totale con un rapporto di circa 1 infermiere a 20 nei periodi più duri. Data la situazione quindi, la Dirigenza Sanitaria a cui fa capo la Regione Puglia è chiamata ad intervenire immediatamente, chiarendo la questione e adottando i dovuti provvedimenti affinchè un diritto del cittadino, non si trasformi in una tortura medievale".