Parcheggio gratis al Polipark per i donatori di sangue: collaborazione tra Policlinico e Amtab

Parcheggio gratis nel Polipark del Policlinico di Bari per i donatori di sangue. L'iniziativa è stata voluta dalla direzione generale e sanitaria del nosocomio barese e dell'Unità operativa di medicina trasfusionale e consentirà di non pagare la sosta mostrando alla cassa un'attestazione rilasciata dal Centro trasfusionale dell'ospedale. Si tratta di un certificato nominativo e intestato al donatore che ha effettuato l'accesso alla struttura per una visita, una donazione o un controllo: "Si tratta - afferma l'azienda ospedaliera in una nota - di una collaborazione tra Policlinico e Amtab che ha una forte valenza simbolica e sostanziale dal momento che permette l'accessibilità all'ospedale in maniera più semplice per chi decide di compiere un gesto di grande generosità e di elevata importanza sociale, sostenendo e incentivando il dono del sangue anche per senso civico istituzionale".