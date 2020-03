"I nostri fuoriclasse hanno il camice bianco e salvano persone", al Policlinico il 'grazie' degli ultras in uno striscione

"Non calciano un pallone... i nostri fuoriclasse hanno il camice bianco e salvano persone": è lo striscione, affisso su un muro esterno del Policlinico, con cui gli ultras del gruppo 'Re David Bari 1989' hanno voluto omaggiare e ringraziare medici e operatori sanitari in questi giorni impegnati in prima linea per affrontare l'emergenza Coronavirus. La foto che immortala lo striscione è stata postata sulla pagina Fb del gruppo, accompagnata da un messaggio: "Se avessimo avuto milioni avremmo aiutato popolazioni...... Il nostro pensiero indiscreto, va al di là di ogni decreto!".

(Foto Fb Re David Bari 1989)