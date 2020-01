Duecento nuove telecamere tra viali e reparti del Policlinico di Bari: "Più sicurezza contro aggressioni ai medici"

In arrivo 200 nuove telecamere che vigileranno sui viali e i reparti del Policlinico di Bari, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza di pazienti e operatori. In questi giorni sono in corso i lavori per l'installazione degli 'occhi elettronici': gli interventi hanno interessato già il pronto soccorso, l'ingresso principale e la farmacia.

Complessivamente saranno quadruplicati gli impianti esistenti: "Le aggressioni al personale sanitario rappresentano un problema che sentiamo particolarmente”, spiega il direttore generale Giovanni Migliore. “Chi minaccia il lavoro dei nostri professionisti – continua - mette a rischio il diritto alla tutela della salute che è un bene costituzionalmente garantito e che l'azienda si impegna ad assicurare ogni giorno ai cittadini”.

Il sistema opera nel rispetto della normativa sulla privacy e del regolamento interno aziendale che disciplina per i singoli casi le modalità di registrazione, conservazione delle immagini e messa a disposizione delle forze di polizia.

Anche alla luce delle ultime aggressioni di medici e operatori che si sono verificate al Policlinico e all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII, l'azienda intende adottare la linea dura. “Abbiamo denunciato e denunceremo tutti coloro che si renderanno responsabili di episodi di minaccia e di violenza. Saremo al fianco dei dipendenti, costituendoci sempre in giudizio”, conclude il direttore.