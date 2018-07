VIDEO | Piantagione di marijuana in campagna e coltivazione fai da te in casa: un arresto a Polignano

Decine di piante in un terreno e altrettante nei vasi nascosti su un terrazzo di un appartamento: è quanto hanno scoperto, in due diverse zone di Polignano, i militari della Guardia di Finanza che hanno arrestato un uomo di 51 anni, sorpreso mentre irrigava una piantagione alla periferia del paese. Nella sua abitazione, invece, è stata rinvenuta una coltivazione 'casalinga' di marijuana assieme a materiale per il confezionamento delle dosi e altro stupefacente essiccato.