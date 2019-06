Si tuffano dalla scogliera, la corrente li spinge lontano dalla riva: due ragazzini salvati a Polignano

Si tuffano dalla scogliera nonostante il mare agitato, ma poi, a causa delle onde e della risacca, non riescono a tornare a riva. Ancora un episodio in questa giornata contrassegnata dal forte vento di maestrale. Dopo quanto accaduto a Santo Spirito e a San Girolamo, un altro salvataggio a bagnanti in difficoltà si è registrato a Polignano, in località Cala Paura.

Nonostante le cattive condizioni meteomarine, due ragazzini hanno deciso di tuffarsi dalla scogliera limitrofa la Grotta delle Rondinelle, per poi trovarsi in difficoltà a causa delle onde. A trarre in salvo i due minorenni la Guardia costiera di Monopoli, allertata dalla chiamata di soccorso da un terzo bagnante a riva. Sono così giunte sul posto due motovedette e personale da terra che individuava i due bagnanti in difficoltà ormai stremati.

A trarre in salvo i ragazzi è stato l'equipaggio della motovedetta specializzata in soccorso CP 825 che, nonostante le proibitive condizioni e la ridotta distanza dalla costa rocciosa, riusciva a sottrarre al mare i due bagnanti successivamente trasportati nel vicino porto di Cala Ponte dove ad attenderli c'era il personale del 118 che fortunatamente constatava solo escoriazioni e tanta paura per i due minorenni.