Polignano, camion sversa olio sul ponte di Lama Monachile: caccia al responsabile

Si è dileguato senza segnalare l'accaduto, lasciando il ponte di Lama Monachile, a Polignano, imbrattato dell'olio idraulico che si era sversato dal suo camion autospurgo. E' caccia al responsabile di quanto accaduto venerdì mattina a Polignano. L'olio ha imbrattato ponte e scale che conducono ad uno dei posti più belli della cittadina. A dare notizia dell'episodio è, via Facebook, lo stesso sindaco Domenico Vitto: "Da stamattina - scrive il primo cittadino - sono in corso le attività di bonifica dei luoghi. Con l'aiuto delle telecamere faremo di tutto per individuare i colpevoli di questo grave gesto. Posso assicurarvi che non rimarranno impuniti".