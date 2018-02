'Caccia' ai kilowattora nei palazzi del Campus: Politecnico e Uniba aderiscono a 'M'illumino di meno'

Un flash mob per 'cacciare i KWh' e spegnere le luci rimaste accese dopo l'orario d'utilizzo nei locali del Campus: Politecnico e Università di Bari aderiscono così a 'M'illumino di meno', l'iniziativa del programma 'Caterpillar' di RaiRadio2, giunta alla 14ma edizione, con l'obiettivo di promuovere il risparmio energetico e i comportamenti virtuosi per la sostenibilità ambientale. L'appuntamento si svolgerà dalle 18 il prossimo mercoledì e vedrà iniziative analoghi in altri atenei della 'Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile' che comprende 55 sedi italiane.