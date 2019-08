Otto denunce per spaccio, furto e ricettazione: il bilancio dei controlli della Polizia nella settimana di Ferragosto a Bari

Otto persone denunciate, 1600 identificate, 35 perquisizioni e 150 verifiche sul rispetto della sorveglianza speciale: sono le cifre dei controlli messi a punto dalle Volanti della Questura di Bari durante la settimana di Ferragosto nel capoluogo pugliese, tra il 12 e il 18. Complessivamente, sessanta i posti di blocco dove sono stati ispezionati 2mila veicoli: venti le multe elevate pe rinfrazioni al codice della strada. Quattrocento i pregiudicati identificati su 1600 persone controllate. Tra le 8 denunce, anche detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, furto e ricettazione. Sequestrati, in tutto, 100 grammi di hashish. I controlli proseguiranno in tutte le zone della città e della provincia per tutta la durata del periodo estivo.