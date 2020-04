Coniglietti di cioccolato per bimbi e ragazzi del quartiere Libertà, il dono di Pasqua della polizia al Redentore

Coniglietti di cioccolato in dono per bimbi e ragazzi del quartiere Libertà. E' il gesto della polizia di Stato in occasione della Pasqua: questa mattina il Questore Giuseppe Bisogno ha consegnato le confezioni (150 in tutto) all'oratorio del Redentore, che provvederà poi a distribuirle. Un piccolo gesto di generosità per dimostrare vicinanza "ai cittadini, e in particolare ai più piccoli".



