Assalti a bancomat in Francia: sequestrati beni per 60 milioni ai componenti della banda

Un sequestro anticipato di beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per un valore di circa 60 milioni di euro è stato eseguito da Polizia e Guardia di Finanza.

Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Bari su proposta del Questore di Bari, è legato ad un'indagine che a marzo dello scorso anno aveva portato all'arresto, tra Palo e Bitonto, di otto persone, accusate di associazione per delinquere per una serie di colpi ai bancomat commessi nel nord della Francia. Il sequestro è scattato per cinque presunti componenti della banda.

Secondo le indagini, gli arrestati - sette pregiudicati e la moglie di uno di loro - era solita partire il lunedì da Bitonto, generalmente con macchine a noleggio, per compiere il colpo durante la settimana e fare ritorno in Italia il venerdì. Le indagini sono partite dal rinvenimento di una traccia di dna e da alcune impronte digitali rilevate su un piccone abbandonato davanti ad un bancomat appena scassinato.