In moto con la droga, non si fermano all'alt della polizia: bloccati dopo inseguimento

In moto su via Manzoni, non si fermano all'alt della polizia, innescando un pericolo inseguimento sin nelle strade di Bari vecchia. Fermati dagli agenti delle Volanti, i due - un 27enne e un 19enne - sono stati arrestati con l'accusa di ricettazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I ragazzi, infatti, sono stati trovati in possesso di hashish per circa 77 grammi. Il motociclo è stato sequestrato e per i due sono scattati i domiciliari, in attesa dello svolgimento del rito direttissimo.