La Polizia Locale celebra il patrono San Sebastiano: sfilata nel centro di Bari. Strade chiuse e traffico in tilt

Parata tra le vie del centro di Bari, stamane, per la Festa di San Sebastiano, Patrono della Polizia Locale. I reparti hanno sfilato su corso Vittorio Emanuele, di fronte alle autorità e al comandante Michele Palumbo. All'appuntamento hanno preso parte anche i musicisti della banda dell'Aeronautica Militare.

Non sono mancati, però, i disagi in centro, per la chiusura di diverse strade in una mattinata lavorativa (seppur a ranghi un po' ridotti) come quella di un lunedì. Fino alle 10.30 vi è stata la chiusura del tratto di strada compreso tra Andrea Da Bari e via Cairoli con automobilisti imbottigliati nel traffico e lamentele.