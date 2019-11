Info su traffico, incidenti e percorsi in tempo reale sul canale Telegram: la Polizia Locale di Bari sempre più social

Un canale Telegram che consente di trasmettere, in tempo reale, info meteo e info traffico che vengono inviate dalla Sala Operativa e dal Centro Studi e Comunicazione del Corpo: è un nuovo servizio gratuito messo a puntodalla Polizia Locale di Bari.

Il canale, voluto in particolare dal comandante Michele Palumbo, consente agli utenti, senza dover contattare la Centrale del Corpo, di ricevere sul proprio smartphone comunicazioni su eventuali deviazioni e restrizioni al traffico veicolare determinate da avverse condizioni meteo, lavori stradali e incidenti tra veicoli. Inoltre sarà possibile conoscere, real time, il piano traffico in caso di grandi eventi e di manifestazioni che interessano la nostra città e previste nell' ambito anche delle misure di safety e security adottate

"L'attivazione dell'innovativo servizio -- spiega il generale Palumbo - , in poco tempo, ha già 'fidelizzato' quasi 500 'followers' che traggono beneficio dalle informazioni divulgate. Particolarmente importante, in ambito di Protezione Civile e soprattutto in questa giornata di allerta meteo "arancione" che interessa la nostra comunita', comunicare alla maggior parte dell'utenza l'obbligo della prudenza alla guida in concomitanza di pioggia e raffiche di vento al fine di evitare incidenti stradali. Il contatto su telegram si inserisce nell'obiettivo strategico della massima comunicazione e trasparenza di questa Amministrazione comunale e si integra con tutti gli altri canali informativi già attivati dal Comune di Bari per la diffusione di allerte ed info da diffondere alla popolazione".