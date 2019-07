Sicurezza alla guida, controlli e volantini informativi per gli automobilisti: polizia locale in campo

Non solo controlli, ma anche attività di sensibilizzazione per promuovere il rispetto delle regole e la sicurezza stradale. Nella serata di domani, mercoledì 31 luglio, la polizia locale sarà impegnata in una serie di attività in collaborazione con l'associazione 'Ciao Vinny'.

Durante l’attività di servizio che interesserà in forma itinerante l’intero territorio cittadino, verrà distribuito materiale informativo con riferimento anche al corretto uso delle cinture di sicurezza, del casco protettivo e dei dispositivi cellulari.

L’iniziativa rientra nella campagna nazionale di sensibilizzazione di sicurezza stradale -Vacanze coi fiocchi -che prevede la presenza di “uomini in divisa” nei luoghi della movida barese e nei tratti costieri della Città al fine di prevenire incidenti stradali e tutelare la salute dei cittadini.