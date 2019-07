Polo della giustizia nelle ex Casermette: "Il 30 luglio la firma del protocollo"

C'è una data per la firma dell'intesa che dovrà portare alla nascita del polo unico della giustizia nelle ex Casermette. Inizialmente annunciato per maggio e successivamente rinviato, l'accordo verrà siglato il prossimo 30 luglio. A renderlo noto è il sindaco Antonio Decaro, che ha ricevuto oggi la comunicazione dal Ministero della Giustizia.

"Passo decisivo per il futuro dell'edilizia giudiziaria"

"Finalmente- ha commentato il primo cittadino - possiamo affrontare il passo decisivo per definire il futuro dell’edilizia giudiziaria nella nostra città. Qualche giorno fa ho sollecitato il ministro Bonafede a riconvocare un tavolo istituzionale al fine di dare certezza agli operatori della giustizia e ai suoi utenti".

Il progetto

L'intesa (che riprende un accordo già siglato col precedente ministro Orlando) prevede la creazione di nuova sede per gli uffici giudiziari baresi nelle ex Caserme Milano e Capozzi. La realizzazione di un Polo della giustizia nelle ex Casermette consentirebbe di riunire gli uffici giudiziari - sia penali che civili - in un'unica, a fronte dell'attuale frammentazione che vede la giustizia penale 'disseminata' in otto diverse sedi a Bari e provincia, tra cui l'ex palazzo Telecom, scelto come sede provvisoria all'indomani dello sgombero per inagibilità del Palagiustizia di via Nazariantz.