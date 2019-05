Fasciatoio e poltrona per l'allattamento: nel Municipio 1 uno spazio 'a misura' di mamma e bambino

Un fasciatoio e una poltrona per l'allattamento: un piccolo spazio a misura di mamma e bambino negli uffici del Municipio 1, in via Trevisani 206. Gli arredi sono stati donati dal Soroptimist International, associazione mondiale "di donne di elevata qualificazione professionale", che ha tra i suoi obiettivi il sostegno all'avanzamento della condizione femminile.

Nella stanza scelta per collocare gli arredi, è stata scoperta questa mattina la targa che ricorda la donazione. Presenti Mariantonietta Paradiso, presidente barese del club Soroptimist, con le socie del club, e la presidente uscente del Municipio 1 Micaela Paparella con la direttrice Roberta Lorusso.

L'iniziativa è nata con l'intento di "facilitare la meravigliosa pratica dell'allattamento al seno per tutte le mamme che spesso, con i loro bambini, si recano presso il Municipio 1, per varie esigenze".