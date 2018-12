Segnale stradale abbattuto alla discesa del ponte di via Solarino: "Ancora non si rispettano i limiti, servono telecamere"

Un segnale stradale abbattuto, proprio alla discesa del ponte di via Solarino, in direzione viale Pasteur. A segnalare il cartello finito sull'asfalto, probabilmente in seguito all'urto di un veicolo, sono gli abitanti della zona attraverso la pagina Fb 'Il Quartierino - Residenti in Movimento'.

"Qualcuno non rispetta ancora il limite di velocità 30 Km orari e il divieto di sorpasso", sottolineano i residenti. Spesso già in passato, infatti, quella discesa è stata teatro di incidenti, legati spesso alla velocità sostenuta dei veicoli. Poi la richiesta degli abitanti all'assessore ai Lavori pubblici: "Pensiamo a delle telecamere anche qui assessore Giuseppe Galasso?".