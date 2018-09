Nuova passerella viale Traiano, da lunedì i lavori: scattano i divieti lungo le strade limitrofe

Da lunedì prossimo, in concomitanza con l'avvio dei lavori per il rifacimento del sovrappasso pedonale di viale Traiano, a Bari, scatteranno i primi divieti alla circolazione e all'utilizzo della passerella che, nel giro di 4 mesi, sarà totalmente rinnovata. I pedoni, dunque, dovranno utilizzare il sottopasso Marconi, nelle vicinanze del ponte Di Vagno

I divieti

Nel corso della prima giornata le operazioni interesseranno le aree limitrove: via Messapia (lato Japigia) sarà interdetta al traffico veicolare e pedonale (eccetto frontisti), mentre viale Traiano (lato Madonnella) resterà aperta. Il giono successivo, invece, gli operai saranno al lavoro dalle 23.30 alle 4.20 del mattino, per motivi di sicurezza, allestendo il cantiere in corrispondenza di uno dei due binari, Gli interventi saranno effettuati di mattina e di sera per circa 2 settimane, con lo smantellamento della passerella. Il momento clou sarà nelle nottate del 21 e del 22 settmbre. In particolare, in quest'ultimo giorno, si lavorerà fino alle 5.30 del mattino per smantellare la trave principale e portare via dal cantiere la parte più voluminosa della passerella. Succesivamente saranno demolite anche le scalinate e le fondazioni, quindi da ottobre verrà realizzata la nuova passerella. Dal 10 in poi sarà quindi chiusa al traffico in via Messapia mentre dal 21 settembre stop anche su viale Traiano: "Verosimilmente - spiega il Comune - le ultime lavorazioni di demolizione non dovrebbero creare intralci al traffico veicolare e, in seguito, si valuterà se riaprire al traffico via Imperatore Traiano durante l’ultima settimana del mese. Entro la fine di settembre sarà completamente rimossa la vecchia passerella".